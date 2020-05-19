«Красный факел» представит литературный спектакль по мотивам книг Наринэ Абгарян

Наринэ Абгарян — российская писательница армянского происхождения. Свой литературный путь она начала с того, что завела свою страничку в популярном живом журнале. Впервые это случилось в 2005 году, однако через два месяца она забросила эту затею, перестав писать, и лишь в начале 2009 года записи в блоге вновь стали обновляться. История про Манюню, задуманная Наринэ, внезапно заинтересовала писательницу Лару Галль, которая, в свою очередь, свела Наринэ с редактором. Цикл из трех книг принес Абгарян известность. После историй про Манюню она написала несколько романов — «С неба упали три яблока», «Люди, которые всегда со мной» и другие, и сборников рассказов.

Литературный спектакль «Атмосферные рассказы» основан на нескольких книгах писательницы. Онлайн-продажа билетов уже открыта.