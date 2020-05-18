«Старый дом» представит первый в Новосибирске цифровой спектакль с элементами дополненной реальности

Идея проекта возникла у режиссера Михаила Патласова осенью 2019 года, во врем лаборатории Международного фестиваля актуального театра «ХАОС». Премьера спектакля «Домой» пройдет 25 мая — для «путешествия» зрителям будут нужны мобильный телефон, наушники и час времени. Поучаствовать в нем можно будет из любой точки мира: путь «Домой» можно буквально пройти по Новосибирску, а можно и просто увидеть на экране своего смартфона.

25 мая в 12:00 «Старый дом» опубликует в своей группе qr-код, который станет приглашением и третьим звонком к старту премьерных показов.