«Старый дом» расширил формат рубрики «Без дистанции»

Расширить рубрику «Без дистанции» в «Старом доме» решили, когда стало ясно, что театры города не смогут работать, как минимум, до конца мая.

Креативные мастерские артистов будут открываться по понедельникам. Уже можно посмотреть как Ян Латышев создает скульптуры, а в ближайшее время — как Александр Вострухин и Анастасия Пантелеева музицируют, а Тимофей Мамлин читает свои рассказы.

По четвергам театр будет публиковать интервью с артистами театра «Старый дом» в журнальном формате: словами и буквами о самом сокровенном. По пятницам — провожаем рабочую неделю в музыкальной студии Александра Шарафутдинова и слушаем кавер-версии любимых хитов. Абсолютно точно вскоре к Александру присоединятся его коллеги — следите за плейлистом и анонсами.