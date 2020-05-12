12 мая НОВАТ празднует свое 75-летие

Открытие театра состоялось 12 мая 1945 года. Первый спектакль, который прошел на его сцене — «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Строительство крупнейшего театрального здания России началось в 1931 году и продолжалось в течение всех 30-х годов XX века. Театр готовился к открытию, запланированному на август 1941 года, но с началом войны здание театра стало хранилищем культурных ценностей страны. Здесь были размещены эвакуированные экспонаты ведущих музеев Москвы и Ленинграда, а также других музеев европейской части СССР. В здании театра проводились торжественные заседания, концерты музыкальных и театральных коллективов, находившихся в эвакуации в Новосибирске и местных артистов. Осенью 1942 года, правительство приняло решение о включении Новосибирского оперного в список первоочередных строек, а в феврале 1944 года здание ввели в эксплуатацию.

С момента открытия в театре состоялось более 400 премьер и возобновлений оперных и балетных спектаклей. Постановки 30 из них впервые были представлены в Новосибирском театре оперы и балета и получили мировое признание.

К 75-летнему юбилею НОВАТа проведена масштабная реконструкция Большого зала, после которой он вмещает 1449 комфортабельных мест, а сцену театра украсил новый парадный занавес. Обновлённый юбилею Большой зал открылся знаковой премьерой — шедевром Джорджа Баланчина «Драгоценности» с участием звезд российского балета. НОВАТ — один из трех театров России, наряду с Мариинским и Большим, которым Фонд Баланчина предоставил право постановки знаменитого балета.