Театр Афанасьева онлайн: что посмотреть, не выходя из дома?

В ожидании нового театрального сезона можно посмотреть спектакли прошлых лет. Сейчас в разделе доступны «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П.О. Бомарше, «3 СЕС. 3» по пьесе А. Чехова «Три сестры», «Спешите делать добро» М. Рощина, легендарный «Дядя Ваня» 1996 года выпуска, детские спектакли «Пипито» Т. Трушко и «Как курица лапой» Э. Файн. К недавно прошедшему Дню Победы Театр Афанасьева выложил онлайн-спектакли «У войны не женское лицо» и «О войне как о войне», а скоро обещает добавить любимый «Ревизор» Гоголя и другие знаковые для театра постановки: «Танец Дели», «На дне».

На самоизоляции артистов театра попросили записать небольшие видео, в которых они рассказывают о себе, о театре, любимых ролях и самых запомнившихся спектаклях, о зрителях, своих мечтах и планах. Чтобы стать еще ближе к зрителям, рубрика «Мы дома» начала выходить и в прямой эфир.

Проект «Без лишних слов» создали совместно с Радио «Слово» в 2015 году: артисты театра записали для эфира стихотворения любимых поэтов. Еще один — «Радио. Театр. Прямой эфир». Радиоспектакли в прямом эфире — «живой» театр, или как говорят музыканты, — jam session.