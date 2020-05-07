НОВАТ проведет уникальный концерт ко Дню Победы — звезды, творческие руководители и ветераны театра поздравят зрителей из своих домов

«С любовью и безграничным уважением мы готовили этот знаковый для нас концерт, и очень надеемся встретиться с вами, наши дорогие зрители, в этот святой день. Наш театр — Театр Победы — чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить», — поделился главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.

Онлайн-концерт будет доступен с 15:00 по новосибирскому времени на официальном сайте НОВАТа, YouTube-канале, в соцсетях театра.