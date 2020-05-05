В «золотомасочном» блоке представлены проекты, покинувшие репертуар и спектакли, которые до сих пор присутствуют в афише театра.
«Старый дом» показывает спектакли из программы «Золотой маски» онлайн
7 мая в 19.00 на своем канале «Старый дом» покажет спектакль-лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска-2017» в номинациях «Эксперимент» и «Лучшая работа художника по костюмам» — «Снегурочка». История по мотивам пьесы Александра Островского о неведомом царстве берендеев — об индивидуальности, которой сложно выжить в мире, где правят стереотипы и мышление толпы. Специально для проекта композитор Александр Маноцков создал оригинальную партитуру, а сам спектакль построен по законам визуального театра.
10 мая в 19.00 «Старый дом» проведет трансляцию постановки «Я здесь». Этот спектакль — номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2018 в четырех номинациях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету». В основе спектакля — авангардная поэзия Льва Рубинштейна — обрывочные фразы, записанные автором на библиотечных карточках на закате Советского Союза. Эти фразы не имеют единого сюжета, единого драматического действия. Но для режиссера Максима Диденко они собираются в цельную картину на главную тему — отношения человека и власти, логика подчинения личности государственной машине, в которой человек – лишь винтик, «случайное звено» в масштабе истории.
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