«Старый дом» показывает спектакли из программы «Золотой маски» онлайн

10 мая в 19.00 «Старый дом» проведет трансляцию постановки «Я здесь». Этот спектакль — номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2018 в четырех номинациях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету». В основе спектакля — авангардная поэзия Льва Рубинштейна — обрывочные фразы, записанные автором на библиотечных карточках на закате Советского Союза. Эти фразы не имеют единого сюжета, единого драматического действия. Но для режиссера Максима Диденко они собираются в цельную картину на главную тему — отношения человека и власти, логика подчинения личности государственной машине, в которой человек – лишь винтик, «случайное звено» в масштабе истории.