«Старый дом» покажет уникальный архивный спектакль

По понятным причинам качество записи далеко от совершенства, но запечатленные на любительскую камеру мгновения позволят совершить виртуальное путешествие в эпоху, от которой сегодня остались лишь воспоминания — горькие, пронзительные и невероятно красивые.

«Для меня это спектакль русской земли и русского неба, а не разговор об утрате какой-то там особой культуры или аристократии, — говорил в одном из интервью режиссер Изяслав Борисов. — Как говорят у Чехова: «Наш климат не может быть в самый раз… Мороз в три градуса, а вишня вся в цвету!». Премьера состоялась 14 марта 1998 года. Роли исполнили ведущие актеры театра — Халида Иванова, Сергей Безродных, Евгений Новиков, Виктор Пиджаков, Иван Мальцев и другие.

Присоединиться к трансляции можно 30 апреля в 19.00 в официальной группе театра «Старый дом».