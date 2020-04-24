Эфир пройдет в Instagram.
«Старый дом» приглашает провести театральные выходные онлайн
25 апреля в 19:00 пройдет живой эфир с актером театра «Старый дом» Александром Вострухиным. Он расскажет о мифах об артистах, театре и даже поимпровизирует в прямом эфире.
26 апреля театральные выходные продолжатся повестью А.П. Чехова «Сапоги». Как пообещали в театре, все будет с толком, расстановкой и эмоцией!
Посмотреть прямые эфиры можно будет на странице пространства «Место Есть 2.0».
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