«Старый дом» приглашает провести театральные выходные онлайн

25 апреля в 19:00 пройдет живой эфир с актером театра «Старый дом» Александром Вострухиным. Он расскажет о мифах об артистах, театре и даже поимпровизирует в прямом эфире.

26 апреля театральные выходные продолжатся повестью А.П. Чехова «Сапоги». Как пообещали в театре, все будет с толком, расстановкой и эмоцией!

Посмотреть прямые эфиры можно будет на странице пространства «Место Есть 2.0».