Филатов и Высоцкий: «Красный факел» рассказал про новые спектакли своего театрального кафе

талоном исполнения «Сказа про Федота-стрельца» считается прочтение самого Филатова в жанре «театр одного актера» в знаменитом телеспектакле 1988 года. Однако актер Андрей Яковлев решился представить свой вариант сказки по мотивам русского фольклора. Находчивый, смелый, ироничный, справедливый, верный — Федот по праву заслужил звание истинно народного героя. Если вы не знаете, «где искать и как добыть То-Чаво-Не-Может-Быть?», обращайтесь к нему – этот парень справится с любой задачей.

«Да зачем вам факты моей биографии? Кому это интересно: родился, жил... В моей жизни были другие моменты, которые для меня гораздо важнее», – так некогда говорил о себе Владимир Высоцкий. Именно из этих моментов в «Красном факеле» создали спектакль о нем, вбирающий самое значимое, самое необходимое и такое же откровенное, как слова поэта.