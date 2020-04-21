Чем заняться дома: «Глобус» предоставил доступ к лекциям известного театроведа

Кристина Матвиенко —театровед, театральный критик и куратор школы современного зрителя и слушателя в Электротеатре Станиславский. Пока на сайте «Глобуса доступны две лекции из цикла. Первая посвящена «новому реализму»: Саймон Стоун «Три сестры», Тимофей Кулябин «Три сестры», поляки-психологи: Кшиштоф Варликовский, Кристиан Люпа, Гжегож Яжина. Вторая — о российской режиссуре 2000-х: от Кирилла Серебренникова до Константина Богомолова.