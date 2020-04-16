Мюзикл «Римские каникулы» Новосибирского музыкального театра стал победителем фестиваля «Дубль дв@»

Мюзикл «Римские каникулы» собрал рекордное количество голосов — шестьсот девяносто девять и стал лучшим в рубрике «Театральный антракт». Второй победитель в этой же номинации — опера «Турандот» в постановке театра «Геликон» — получил сто семьдесят голосов. Кстати, ровно год назад, 16 апреля 2019 года новосибирский мюзикл был награжден двумя премиями фестиваля «Золотая Маска».

Фестиваль виртуально собрал больше ста восьмидесяти тысяч посещений из девяноста двух стран мира. Посмотреть спектакль можно по ссылке.

