15 апреля «Красный факел» отмечает вековой юбилей

К своему сотому дню рождения театр готовился почти год — на 15 и 16 апреля были запланированы праздничные торжества и премьера документального спектакля Тимофея Кулябина «Мой “Красный факел”». Но эпидемиологическая ситуация в мире не позволяет провести эти мероприятия в юбилейные дни. В 20.00 в Instagram театр проведет онлайн-встречу с главным режиссером Тимофеем Кулябиным, а 15 и 16 сентября, в сто первом сезоне, планирует представить спектакль публике.

После показов юбилейной постановки зрителей будут ждать еще две премьеры — перенесенная с марта «Карьера Артуро Уи» Бертольта Брехта от режиссера Глеба Черепанова и «Дело» Александра Сухово-Кобылина, к работе над которым приступил режиссер Дмитрий Егоров. Пока ситуация не позволяет встретиться труппе в театре, репетиции будут проходить в формате онлайн-видеоконференций.

Закрытие сотого сезона намечено на 11 июня — в этот день «Красный факел» покажет постановкц Александра Баргмана «Жар и холод, или Идея господина Дома».