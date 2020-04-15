Каждый день актеры читают книжки детям через WhatsApp или по телефону.
«Первый театр» продлил акцию «Театр в помощь маме» до 19 апреля
Чтобы поучаствовать, нужно:
- Изучить репертуар и выбрать книжку,
- Написать в WhatsApp «Первого театра» +7-913-756-78-14 название книги, желаемое время, номер телефона и удобный вид связи.
- В указанное время дежурный актер театра свяжется и в течении двадцати минут почитает ребенку книгу или фрагмент из нее.
Расписание дежурств актеров с книжками:
12:00-14:00 — от 5 до 7 лет
1) Бьерн Рервик, Пер Дюбвиг, перевод Ольги Дробот «Кафе Птичий Хвост» — Лис и Поросенок открыли кафе для перелетных птиц.
2) Бьерн Рервик, Пер Дюбвиг, перевод Ольги Дробот «Акулиска, враг редиски» — Лис и Поросенок спасают урожай редиски.
2) Ульф Нильсон, Гитта Спе, перевод Марии Людковской «Самый большой самый маленький полицейский» — добрейший и милейший детектив про сыщиков Гордона и Жаби.
С 14:00 до 16:00 — от 5 до 7 лет
3) Нанкити Ниими, Кен Курои «За рукавичками», перевод Елены Байбиковой — лисенок идет за рукавичками город.
4) Роальд Даль «Бандитские стихи», перевод Евгения Клюева — 6 хулиганских стихотворных переложений известных сказок.
5) Сильвия Ван Хейде «Лис и Зайка», перевод Ирины Трофимовой — несколько историй про как бы обычную семью.
С 16:00 до 18:00 — для 7—10 лет
6) Нина Дашевская «Тео — театральный капитан» — увлекательная история о самых незаметных жителях театра, театральных мышках.
7) Гудрун Мебс «Бабушка! — кричит Фридер», перевод Веры Комаровой — сборник коротких историй про ребенка и его бабушку.
С 18:00 до 20:00 — для 7—10 лет
8) Энн Файн «Дневник кота-убийцы», перевод Дины Крупской — суперсмешные короткие монологи кота из обычной британской семьи.
10) Руне Белсвик «Простодурсен, Лето и кое-что еще» — много коротких историй про жителей приречной долины.
Подробно о книгах можно узнать на сайте издательства «Самокат»
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