Театр «Глобус» объявил афишу онлайн-театра

21 апреля — спектакль «Двойное непостоянство»

Действие пьесы, написанной в XVII веке французским драматургом, перенесено в современные условия существования. В жанре реалити-шоу стремительным образом развиваются события, которые происходят во дворце Принца. В гости к Принцу привозят деревенскую девушку Сильвию, страстно влюбленную в такого же простого паренька Арлекина. Милые, непосредственные отношения двух юных возлюбленных развиваются под пристальным взором нескольких соглядатаев: самого Принца, придворной дамы Фламинии и нескольких слуг. Все вроде бы ведет к счастливому финалу, но вдруг у обоих влюбленных меняются амурные пристрастия, и действие принимает совершенно иной оборот.

25 апреля — спектакль «Скупой»

Скупость так часто идет рука об руку с подозрительностью, и именно из этих двух зол величайший комедиограф Франции создал своего героя. Гарпагон – отец двоих детей, которые то и дело, сталкиваясь с отцовскими грехами, никак не могут обрести счастье со своими возлюбленными. А между тем их возлюбленные приходятся друг другу братом и сестрой, но, конечно, ничего об этом не знают. Героям комедии предстоит узнать друг о друге много нового, и распутать хитросплетения, в центре которых окажется заветная шкатулка с деньгами скупца Гарпагона.

28 апреля — спектакль «Моя Марусечка»

События, описанные в произведении, происходят в послевоенной советской эпохе. По мнению автора, в те годы жили прекрасные люди, но обстоятельства обрекали их на униженное существование. Васильева пишет об этом с грустью, с веселой сумасшедшинкой, сплавляя бытовой, застольный жанр поминального слова и высокий стиль жития в единое правдивое целое. Главная героиня – уборщица в рыбном магазине – несет свой тяжкий жизненный крест с тихим смирением и излучает свет мудрости и душевной щедрости. Ее можно назвать блаженной, а жанр повести явно намекает на притчу.

30 апреля — спектакль «Крейцерова соната»

В произведении поднимаются вопросы брака, семьи, отношения к женщине. Однажды мужчина встретил женщину, которую искал всю свою жизнь. Их брак поначалу представляется обоим увлекательным приключением, но свадебная эйфория очень быстро проходит. Под одной крышей оказываются два человека, совершенно чужих друг другу. Их ничего больше не может соединить – ни долг, ни дети, ни чувства. Но супруги не хотят признавать свою ошибку, они терпят и мучают друг друга до тех пор, пока мужчина не совершает страшный, непоправимый поступок… Иллюзия любви рассеивается, а была ли она?

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