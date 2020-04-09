Организаторы театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» объявили новые даты его проведения

В официальном сообществе фестваля ВКонтакте появилось сообщение о том, что организаторы приняли взвешенное решение о переносе и уже выбрали новые даты — с 20 по 28 мая 2021 года. Они выразили надежду, что это не станет помехой: «Мы прекрасно понимаем, что время не стоит на месте, однако верим, что театры сохранят в своих репертуарах все спектакли-участники, и в текущей афише «Транзита» мы поменяем лишь год. Надеемся, в том же составе останется и наше прекрасное жюри, в целости будет и дополнительная программа, включающая, в том числе, мастер-классы и круглые столы».

Приобретенные на спектакли фестиваля ранее билеты подлежат возврату — подробнее о правилах можно узнать на сайте театра «Красный факел».