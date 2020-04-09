Театр покажет запись самого первого, премьерного показа спектакля, главную роль в котором исполнил Андрей Григорьев.

В «Старом доме» называют«Sociopath/Гамлет» «одновременно загадкой и приглашением к ее разрешению». Сам Прикотенко говорил, что его постановка — не шекспировское произведение, а его вариация сюжета. Название он объясняет так: «Почему социопат? Сегодня это наиболее распространённый тип. В виду нравственного кризиса, в котором оказался человеческий вид, — прямое следствие Онегина, Печорина, наконец, Зилова из «Утиной охоты», — рефлексирующего персонажа, который в конце концов переродился в социопата — человека, уставшего рефлексировать по поводу несовершенства человеческой природы, несовершенства окружающего мира, и понял, что человечество находится в глобальном кризисе, из которого выйти невозможно. И этот тип избрал для себя позицию — остался интересен только сам себе, внутри своего собственного мира, и совершенно бесчувственным к окружающему. Так получился наш социопат».

Трансляция начнется 9 апреля в 18 часов и будет доступна до утра 10 апреля.