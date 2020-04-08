«Красный факел» продлил карантин, но ждет в прямом эфире

Гостем проекта #факел100_онлайн станет один из главных любимцев зрителей Константин Телегин. В прямом эфире в 20 часов в Инстаграм ему можно будет задать любые вопросы.

В своей группе ВКонтакте театр сообщил: «Почти каждый день нам приходится принимать новые — и часто непростые — решения, которые продиктованы сложившейся в мире ситуацией. Сегодня в целях общей безопасности мы вынуждены продлить срок своего карантина. Обращаем ваше внимание, что спектакли отменены по 31 мая включительно». «Красный факел» пообещал вернуть деньги за билеты, либо обменять их на спектакли июня или сентября.