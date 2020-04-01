Лидия Маркова: «Удивительное время – еще никогда культура не была так доступна. Позволю себе немного сориентировать вас в этом информационном потоке»

Музеи открывают перед нами свои архивы и проводят онлайн-экскурсии, лучшие театры мира организуют прямые трансляции и выкладывают в сеть главные спектакли из своего репертуара. Онлайн-библиотеки, новинки и классика кино, концерты без зрителей в зале, но с миллионной аудиторией у экрана, прямые эфиры музыкантов в инстаграме из своих собственных квартир – перед нами открываются невероятные возможности!

Позволю себе немного сориентировать вас в этом информационном потоке.

И первым делом отправлю на портал Культура.рф.

Здесь собран громный каталог спектаклей, концертов, фильмов и книг, подкасты о культуре, виртуальные туры и трехмерные панорамы крупнейших музеев, художественных галерей и архитектурных ансамблей страны.

Сейчас на портале подготовили специальный проект для учеников и их родителей. В нем собраны знаковые произведения отечественной культуры: фильмы и спектакли, электронные книги и статьи об архитектурных памятниках, записи опер и балетов, которые можно посмотреть в период долгих выходных. В каждом разделе материалы размещены по классам, чтобы вы легко могли найти любой объект: http://culture.ru/s/kulturnyj-kod

Мне очень нравятся лекции, которые ежедневно проводят на своей странице в Фэйсбуке научные сотрудники Третьяковской галереи http://www.facebook.com/tretyakovgallery/?epa=SEARCH_BOX

Тем, кто как и я, любит документальное кино, рекомендую подписаться на Nonfiction.film https://nonfiction.film/tag/special_project/LenDok/ (первые 10 дней бесплатно).

Помимо лучших кинолент этого жанра, созданных за последние годы в России и в мире, здесь вы найдёте художественные фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами.

Наши музеи и театры тоже не отстают от мировых тенденций. И я знаю, что их онлайн-экскурсии, показы записей спектаклей и прямые трансляции пользуются огромной популярностью. Интерес к культуре - пожалуй, это главный положительный момент в сегодняшней непростой ситуации.

Vita brévis, ars lónga. (Жизнь коротка, искусство вечно)

Эти слова Гиппократа сегодня актуальны, как никогда.