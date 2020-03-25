27 марта НОВАТ в режиме реального времени проведет первую онлайн-трансляцию балета «Коппелия».
На балет — с дивана: НОВАТ переносит спектакли в онлайн
Новым проектом театр принял решение поддержать зрителей в условиях самоизоляции. Спектакли проведут при пустом зале в прямом эфире — эффект присутствия создаст профессиональная многокамерная съёмка. Постановки НОВАТа будут доступны бесплатно зрителям всей России.
Открыть цикл трансляций в театре решили одной из самых ярких премьер предыдущего театрального сезона — балетом «Коппелия», сочетающим классическую виртуозную хореографию c современными мультимедийными декорациями, который можно смотреть всей семьей.
Площадками первого прямого эфира 27 марта в 15:00 по московскому времени (повтор эфира в записи — в 19:00 по московскому времени) станут:
• официальный сайт и соцсети НОВАТа (YouTube канал, сообщества ВКонтакте и Facebook),
• Яндекс.Эфир,
• сайт ТК «Культура» (а также YouTube и соцсети канала),
• сайт «Культура.РФ»
• сайт НГС.
Продолжительность спектакля — 2 часа 20 минут, включая два антракта, во время которых главный режиссер НОВАТа, кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев проведёт виртуальную экскурсию по театру.
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