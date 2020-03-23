Все театры Новосибирска отменили спектакли из-за коронавируса

НОВАТ ушел на карантин еще в конце прошлой недели. Показы предварительно перенесли на май, а зрителей уверили, что купленные билеты будут действительны на на новые даты. Свои двери также закрыли Новосибирский Планетарий и цирк — о дате возобновления работы их руководство пока ничего не сообщает.

Пока не заявили о карантине Краеведческий музей, Музей Новосибирска, Новосибирский государственный художественный музей.

Напоминаем, что с 19 марта в городе введен режим повышенной готовности.