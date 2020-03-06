Театру «Глобус» исполняется девяносто лет

Программа «Театру – 90 лет!» включает в себя пять проектов.

ВЫСТАВКА-АТТРАКЦИОН

27 марта – 4 апреля, фойе

Серия интерактивных арт-объектов с использованием фотографий, афиш, программок, костюмов, предметов сценографии и бутафории разных лет. В каждом из них таится секрет: игра, головоломка или бродилка. Хорошая новость — гости театра, не успевшие посетить экспозицию в дни юбилейных торжеств, смогут увидеть ее до конца 90-го театрального сезона.

ЗАГАДОЧНАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА «ДУЭЛИУМ»

27 марта, пятница, спецпомещение, начало в 20.30

«ДУЭЛиУМ» — для азартных эрудитов. В игре примут участие артисты «Глобуса» – в каждой команде будет по одному игроку от театра. Десять команд попарно сойдутся в дуэли умов за награду. Для победы понадобятся воображение, сообразительность и непременно чувство юмора.

ИГРОВОЙ БАТЛ. ШКОЛЬНЫЙ АКТИВ ХХ ВЕКА VS ВОЛОНТЕРЫ XXI ВЕКА

28 марта, суббота, гостевая комната, начало в 14.00

Не секрет, что многие сотрудники «Глобуса» пришли в коллектив не просто так. В юности они были искренне увлечены театром и помогали ему абсолютно бескорыстно. Времена сменяют друг друга, но традиция театрального волонтерства по-прежнему сильна. Не всякий доброволец выбирает театр своей профессией, но каждый прошедший «школу театра» на всю жизнь очарован им. Разные поколения и судьбы сразятся в игровом батле. И каждый выйдет из игры победителем!

ТОК-ПРОЕКТ «ПОДРОСТОК». ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ПЬЕС

31 марта (вторник), 1 и 2 апреля (среда и четверг), гостевая комната

«Глобус» по-прежнему намерен открывать для юного зрителя творчество драматургов, пишущих о горячих проблемах возраста тинэйджеров. В центре проекта — трехдневная актерская читка и обсуждение текстов с фокус-группой подростков из разных школ города. В разговоре примут участие и взрослые эксперты — родители школьников, педагоги, психологи.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ТЕАТРА «БЕЗ ДЕСЯТИ СТО»

4 апреля, суббота, большая сцена, начало в 18.30

Если вы однажды стали зрителем музыкального проекта театра «ВГОСТИ», то вам не нужно объяснять, что такое живой звук, драйв и бешеная энергия. Только сегодня за создание live-программы берется вся труппа! В юбилейном концерте переплетутся разные жанры: музыка, песни, капустники… А еще обязательно прозвучат невероятные истории из жизни главных героев вечера. Это люди, которые служили, служат и будут служить театральному искусству. История и современность наконец пересекутся во времени и пространстве. «Глобусу» — без десяти сто!