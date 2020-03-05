8 марта в 20.00 режиссер Полина Кардымон представит в Мастерской перформанс «Я ЗАБЫЛА», который станет попыткой почувствовать себя в пространстве, в обстоятельствах и ощущениях, осмыслить, что делать, как помочь, как выйти из сложной системы и начать говорить. В перформансе примут участие резиденты Мастерской, артистки Алина Юсупова и Арина Литвиненко, и музыкант Евгений Гаврилов. «Мы верим в то, что акт искусства так или иначе может подтолкнуть к правдивому разговору или действию в реальной жизни, не только через понимание статистики или осознание ужаса от того, что многие люди подвергаются насилию. Мы хотим найти какой-то другой способ высказывания об этом — не прямой, не бить в лоб; предложить другой способ побуждения к действию», — рассказывает Полина Кардымон.

В спектакле «Сила ≠ Насилие» Варвары Поповой, который состоится 9 марта в 18.00, резиденты Мастерской постараются ответить на вопросы: что такое насилие? Почему физическое или моральное превосходство дают право к нему прибегать? Как избежать насилия? Как поступать в ситуациях, когда силы не равны? Зрители услышат реальные истории людей, столкнувшихся с насилием, и увидят несколько ситуаций, в которых оказались женщины, рассказавшие свои истории.

«Я чувствую необходимость присоединиться к движению, поскольку лично я с домашним насилием не сталкивалась, и я благодарна жизни, что это именно так — я имею представление о том, какими должны быть отношения, какой должна быть семья. Я чувствую, что сегодняшнее общество уже готово к переменам, и такие акции помогают разобраться в теме и привлечь к ней внимание».

К участию в акции уже подключились сорок городов из разных стран мира. Все вырученные средства будут направлены в красноярский кризисный центр для женщин «Верба».