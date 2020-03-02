Большой театр поздравит НОВАТ с юбилеем

«В юбилейный сезон нас приезжает поздравить лучшая в мире балетная труппа, высококлассные мастера оперной сцены. Мы счастливы принимать у себя наших столичных коллег с такой богатой и интересной программой. Летом 2019 года НОВАТ успешно гастролировал на Исторической сцене Большого театра, и теперь московских гостей ожидает у нас радушный приём», — поделился художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Гастроли откроются 4 апреля оперным гала-концертом. Шедевры музыкальной классики исполнят звезды мировой оперной сцены — Анна Аглатова, Агунда Кулаева, Игорь Головатенко, Михаил Казаков.

6 и 7 апреля артисты балета Большого театра представят легендарный балет Юрия Григоровича «Иван Грозный», покоривший сцену Парижской оперы. 6 апреля главные партии в ней исполнят Игорь Цвирко, Светлана Захарова, Денис Родькин, 7 апреля — Иван Васильев, Ольга Смирнова, Егор Геращенко. 9 и 10 апреля гастрольная программа продолжится показами балета «Онегин» Джона Крэнко, на создание которого в 1965 году хореографа вдохновила знаменитая опера Петра Чайковского.