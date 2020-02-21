«Старый дом» работает над проектом ко Дню Победы

«Наш театр имеет богатую историю, — рассказывает главный режиссер Андрей Прикотенко. — В какой-то степени даже драматургическую историю: если бы драматург посмотрел на то, что происходило с театром в годы войны, он сразу бы получил повод для целой пьесы. Наш театр организован в 1933 году. 22 июня 1941-го артисты играли спектакль «Кто смеется последним» в Бердском военном летнем лагере, когда в середине действия зал подняли по тревоге — началась война. Часть актеров попала на фронт. Часть ездила со спектаклями по районам области. Оставшиеся организовали фронтовую бригаду и работали недалеко от линии фронта для тех, кто возвращался с поля боя. 9 мая 1945 года застало театр все в том же Бердском летнем военном лагере. Мы подумали, что было бы интересно рассказать зрителям о том, что происходило с театром в годы войны, как люди трудились, работали, выживали. Это богатая история. У нас остались документальные свидетельства и письма с фронта, которые воевавшие актеры писали главному режиссеру и своим коллегам сюда, в Новосибирск».

Отправной точкой для театра «Старый дом» стала книга новосибирского журналиста Елены Климовой «Ремарки на полях истории». Материалы издания дополнят личными ощущениями, впечатлениями и воспоминаниями задействованных в постановке артистов. Форма, в которой воплотится проект, пока не определена, однако рабочее название — «Памяти памяти» — уже найдено.