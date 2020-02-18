Музей Новосибирска собирает истории, связанные с театром «Красный факел»

«Мы будем очень рады, если в год столетия не только мы сами будем рассказывать о нашем театре, но и зрители подключатся к юбилейным мероприятиям, — комментирует представитель «Красного факела». — Выставка #факел100_в_городе, по задумке, должна быть основана на личных историях новосибирцев — смешных, лиричных, необычных, захватывающих и обязательно связанных с театром. Может, здесь исполнилась ваша мечта, может, вы или ваши родные имели непосредственное отношение к театру и знаете о нем то, чего не знает никто другой — делитесь своими воспоминаниями!».

Приславшие лучшие истории получат билеты на экскурсии Музея Новосибирска, а также билеты в театр «Красный факел». Снимки и рассказы нужно направить до 1 марта на адрес muzgor@mail.ru или принести в Музей Новосибирска по адресу: ул. Чаплыгина, 27.