«Старый дом» открывает проект для драматургов

Новый проект «Дисциплина» пройдет с марта по сентябрь 2020 года, а заявки принимаются до конца февраля. В конкурсе может принять участие каждый желающий. Свои заявки потенциальные соискатели присылают сами, но в итоге в проекте останутся только авторы, чьи работы были отобраны экспертами.

«Дисциплина» – фабрика нарративного театра. Организаторы проекта уверены, что современной России не хватает театра, который рассказывает увлекательные истории — с захватывающими сюжетами и яркими протагонистами., который говорит со зрителем на доступном языке. Чтобы создать такой театр, нужна принципиально новая драматургия.

У проекта «Дисциплина» четыре куратора — театральные критики Оксана Ефременко и Антон Хитров, режиссер и художественный руководитель театра «Старый дом» Андрей Прикотенко, драматург, сценарист, сценарный коуч Александр Молчанов. С марта по сентябрь десять драматургов напишут по пьесе под руководством наставника. В октябре организаторы проведут публичные читки созданных в рамках проекта пьес и выберут лучшие тексты, которые в дальнейшем воплотятся в формате полномасштабных спектаклей на сцене театра «Старый дом».

Заявки принимаются на disciplina.project@gmail.com до 28 февраля 2020 года.

Фото: Василий Вагин