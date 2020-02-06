«Никакой классики + актуальные темы + разные форматы» — в Новосибирске пройдет фестиваль камерных спектаклей «Один. Два. Три»

Эксперт фестиваля, куратор международной программы Ника Пархомовская рассказала: «Общая тенденция программы: моноспектаклей больше, чем камерных, и я объясняю это двумя вещами: сложностями межличностной коммуникации в современном мире (нескольким актерам на сцене сложнее договориться друг с другом) и многофункциональностью, тем, что один актер может все, в каком-то смысле он сам себе демиург. Еще один важный момент: почти все спектакли-участники — остросовременные, они обращены в наше время и в нем же происходят. Наконец, самое главное, у нас нет никакой классики, ничего скучного, сплошная актуальная драматургия, недавняя история и знакомые реалии».

С 21 по 29 февраля на фестивале представят разные направления — драматический театр, театр предмета, современной хореографии, перформативные практики. В программе несколько спектаклей по современным российским пьесам, отмеченным на престижных драматургических фестивалях и конкурсах — «Говорит Москва» Юлии Поспеловой, «Магазин» Олжаса Жайнадарова, «Пилорама плюс» Натальи Милантьевой, и по современным зарубежным пьесам — «Сибирь» Феликса Миттерера и «История медведей Панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте» Матея Вишнека. Кроме спектаклей, организаторы готовят обсуждения спектаклей, публичные дискуссии, мастер-классы и лекции специалистов в области современного театра.

Полная программа фестиваля