«В курсе темы»: В «Глобусе» стартует третий курс из цикла лекций о современном искусстве

Курс стартует 7 февраля в 19:00. В первый вечер Кристина расскажет о театральной инженерии и старой и «новой» телесности — Ян Фабр, Алан Платель, Жером Бель vs новый европейский и русский танц-перформанс. 8 февраля темой лекции станет Новая опера — OPEROMANIA (Литва), оперы Электротеатра Станиславский «Сверлийцы», «Октавия. Трепанация», «Проза». Завершит цикл 9 февраля беседа о новых театральных формах — иммерсивном и парципаторном театре, сайт-специфик, музейных проектах и политкорректности.

Вход во все дни свободный по предварительной регистрации.