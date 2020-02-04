Три дня — три Гамлета: «Старый дом» впервые покажет все существующие версии нашумевшего спектакля Андрея Прикотенко «Sociopath/Гамлет»

Спектакль Андрея Прикотенко — одновременно загадка и приглашение к ее разрешению. Персонажи знаменитого театрального сюжета отправляются в путешествие по сознанию главного героя современности — социопата. Главные герои предстанут перед зрителями в порядке их появления на сцене — Анатолий Григорьев, Александр Вострухин, Тимофей Мамлин. Каждый вечер публику ждет непредсказуемый финальный батл с дядей Клавдием — артисты выступают не только исполнителями главной роли, но и авторами своих нокаутирующих панчей. Дядя Клавдий (Ян Латышев) останется один на всех, и поверьте: ему придется жарко!

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Фото: Виктор Дм­итриев, архивы пресс-служб