Разные версии «Sociopath/Гамлет» — с 7 по 9 февраля.
Три дня — три Гамлета: «Старый дом» впервые покажет все существующие версии нашумевшего спектакля Андрея Прикотенко «Sociopath/Гамлет»
Спектакль Андрея Прикотенко — одновременно загадка и приглашение к ее разрешению. Персонажи знаменитого театрального сюжета отправляются в путешествие по сознанию главного героя современности — социопата. Главные герои предстанут перед зрителями в порядке их появления на сцене — Анатолий Григорьев, Александр Вострухин, Тимофей Мамлин. Каждый вечер публику ждет непредсказуемый финальный батл с дядей Клавдием — артисты выступают не только исполнителями главной роли, но и авторами своих нокаутирующих панчей. Дядя Клавдий (Ян Латышев) останется один на всех, и поверьте: ему придется жарко!
Фото: Виктор Дмитриев, архивы пресс-служб
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