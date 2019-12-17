Премьера спектакля о равноправии и перфомативная выставка: конец декабря в Мастерской Крикливого и Панькова

Спектакль посвящен проблеме гендерного равноправия — принятые в обществе конвенции перестают работать и все чаще возникают ситуации, в которых непонятно, как действовать. Они имеют отношение и к так называемому бытовому равноправию (кто открывает дверь, кто уступает место в транспорте, кто оплачивает счет в кафе, кто убирается в квартире), и к более серьезным проблемам, таким как домашнее насилие, домогательства и преследования, дискриминация в профессиональной среде, распространение стереотипов о том, как женщина должна выглядеть и как должна себя вести. Исследовать проблему равноправия Попова решила в новом для Новосибирска жанре форум-театра. Актеры показывают зачин реальной ситуации, в которой оказались люди, рассказавшие постановочное команде свои истории, а зрители предлагают варианты решений и выходят на сцену или обращаются за помощью к артистам, чтобы продемонстрировать, как ситуация могла бы разворачиваться дальше. Развитие событий в форум-театре всегда зависит от аудитории, поэтому каждый показ уникален, и это возможность услышать разные мнения по поводу острой проблемы, которая нуждается в поиске решений.

21 декабря с 17.00 до 22.00 в Мастерской пройдет перформативная фотовыставка «10 актов». Это финальный этап лаборатории фотохудожников, которую курируют Полина Кардымон, Ольга Обрезанова и Данил Сучков. Ее тему определили как «Ностальгия о будущем». Фотохудожники прогрузятся в размышления о том, что должно произойти, чего нельзя допустить, что неизбежно случится, а что будет навсегда утрачено. Отталкиваясь от принципов «субъективной фотографии» немецкого фотографа Отто Штайнерта, участники лаборатории смогут посмотреть на привычные вещи с необычного ракурса и попытаются зафиксировать секунду, которая ощущается как будущее, но моментально становится фактом прошлого.

Полученные снимки будут представлены в экспозиции и включены в перформативное действие. «Мы создадим реальность, в которой есть время и нет времени, есть пространство и нет пространства, есть человек и есть лишь ощущение его присутствия. Нас интересует собственное видение каждого художника и собственное видение каждого зрителя. Никто не может заранее предугадать, какими будут результаты лаборатории, они могут быть совершенно неожиданными. Мы хотим создать разножанровую среду и показать возможности междисциплинарных практик, чтобы выставка не была только выставкой, а театр не был только театром, и мы хотим, чтобы вы разделили этот опыт с нами», — объяснили кураторы.

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