2 декабря в Новосибирске откроется XIII Международный рождественский фестиваль искусств

Фестиваль входит в программу Года театра в России. Все мероприятия можно разделить на тематические блоки и направления. В рамках Новосибирского кейса свои спектакли покажут восемь местных драматических театров, а еще десять ведущих российских коллективов представят постановки в «Глобусе», «Старом Доме» и Доме ученых СО РАН. Музыкальная программа фестиваля так же разнообразна — инструментальная музыка, джаз, классика и сибирский рок. Все гости смогут посетить выставку «Сибирский иронический концептуализм» и поучаствовать в дискуссиях и мастер-классах.



Фестиваль пройдет со 2 по 14 декабря, его организаторы — Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при партнерстве Новосибирской государственной филармонии и поддержке Правительства Новосибирской области и Министерства культуры. Полную программу мероприятий можно найти на сайте «Глобуса».