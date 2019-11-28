Власти Новосибирска признали, что средств на реконструкцию театра Афанасьева нет

На заседании постоянной комиссии горсовета по градостроительству признали, что средства на театр Афанасьева заложены в плановый бюджет города только на 2022 год. Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев пояснил: «Мы определялись еще год назад с тем, чтобы театр, который все время находится на каких-то площадках, получил полноценный объект, поскольку театр известен в городе, очень популярен. Мы провели проектные работы на реконcтрукцию кинотеатра «Пионер» в театр. Получили экспертизу, разрешение на реконструкцию на три года. Сейчас мы шагнули в выделение средств — на 2022 год незначительные средства установлены. Но, конечно, необходимо, чтобы было наполнение на 2020 (в крайнем случае, на 2021 год), чтобы начинать реконструкцию».

Ранее Сергей Афанасьев заявил о намерении уйти с должности художественного руководителя, поскольку отсутствуют необходимые условия для работы театра. Недавно труппе сообщили о том, что не будет продлен срок аренды на помещение, где расположены зрительский гардероб и фойе. Мэрия отказывается принимать заявление Афанасьева, по словам Терешковой, сейчас они ищут все возможные варианты решения проблемы с владельцем помещения, либо новое место, куда сможет переехать театр. Через две недели у властей назначена встреча с Сергеем Афанасьевым.