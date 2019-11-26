Мастерской Крикливого и Панькова исполняется год

Идея открыть новую площадку, где могли бы проходить спектакли, читки, выставки, концерты и другие события, у нынешней команды Мастерской появилась в конце июня прошлого года, когда в Новосибирском театральном институте выпустился актерский курс Алексея Крикливого и Ильи Панькова. 26 ноября 2018 года в Мастерскую, занявшую помещение на Ленина, 15, пришли первые зрители, для которых артисты приготовили праздничный капустник. А первый спектакль в Мастерской был сыгран за десять дней до открытия — спектакль «Аккомпаниаторша» режиссера Анны Зиновьевой был показан в рамках фестиваля-премии «Парадиз».



За этот год в Мастерской:

Семьдесят шесть раз показали свои спектакли и перформансы и двадцать один раз спектакли показали друзья;

Тринадцать раз Анна Зиновьева провела Мастерскую семейного театра и много-много раз — занятия для студийцев театральной школы «Инклюзион. Новосибирск»;

Одиннадцать современных пьес прочитали зрители в рамках проекта «С_Листа»;

Три раза прошли концерты с участием резидентов Мастерской и наших друзей,

Две выставки, «Р А З О М К Н У Т О Е» и / я н и г д е /, провели вместе с новосибирскими художниками;

Два раза посмотрели и обсудили записи спектаклей молодых режиссеров в рамках проекта «Короткое размыкание»;

Две тысячи сто двадцать один человек купили билеты или зарегистрировались на события Мастерской.