У 11 членов хоккейного клуба «Сибирь» подтвердился коронавирус

Тестирование провели 17 августа после возвращения из Магнитогорска с Турнира им И.Х. Ромазана. «Были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды (в течение 3-х суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора)», — сообщила пресс-служба клуба.

Теперь хоккейный клуб «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок Губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа 2020 г. в Челябинске. Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения.