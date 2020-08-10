Полумарафон «ЗаБег.РФ» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Официальный судья Книги рекордов зафиксировал новое достижение из Лондона, изучив все необходимые подтверждения одновременного старта в десятках городов России: документы от региональных властей, согласующие проведение забегов, фото старта и финиша каждого из мероприятий, телевизионную трансляцию, результаты победителей полумарафона в каждой категории. Кроме того, рефери рассмотрел отчеты независимых наблюдателей, которые предоставили протоколы мероприятий. Все эти данные подтвердили, что «ЗаБег.РФ» побил мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.

2 августа на полумарафонскую дистанцию вышли более 250 бегунов из Новосибирска, которые присоединились к остальным спортсменам из всех федеральных округов России. В связи с эпидемиологической ситуацией полумарафон в Новосибирске проходил в формате онлайн 2.0 —время старта и индивидуальный маршрут участники выбирали самостоятельно. Факт участия и результат организаторы отслеживали через специальные трекеры. Всего в Новосибирске во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег» приняло участие более 700 человек.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он прошел 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году – уже 19 городов. В 2020 году представители бегового сообщества синхронно вышли на старт уже во всех субъектах Российской Федерации.