Футбольный клуб «Сибирь» признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области ввел в отношении «Сибири» конкурсное производство на 6 месяцев, до 4 февраля 2021 года. По словам конкурсного управляющего футбольного клуба Сергея Лебедева, это было ожидаемо, поскольку все коэффициенты отрицательные, и финансирование прекратилось.

Футбольный клуб не расплачивался со стадионом «Спартак» за аренду в течение почти двух лет. Пока неизветсно, какие именно активы «Сибири» продадут на торгах.

«Сибирь» существует с 1936 года. По итогам сезона 2018-2019 годов клуб покинул Футбольную национальную лигу, заняв 18 место из двадцати команд.