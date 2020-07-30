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С 1 августа в Новосибирске возобновят спортивные соревнования

Проходить они будут без зрителей.

Об это сообщила пресс-служба министерства спорта Новосибирской области. С 1 августа к работе вернутся к работе государственные и муниципальные организации, которые осуществляют спортивную подготовку. Вместе с ними деятельность возобновят деятельность спортивные организации – организаторы и участники официальных спортивных соревнований. В министерстве заверили, что их работа будет организована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Лидия Осинцева ,
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