Футбольный клуб «Новосибирск» сменил логотип

С новым логотипом команда будет выступать в ПФЛ в сезоне 2020/2021. Символ Орла очень полюбился болельщикам, и клуб выкупил права на его использование.

16 июля «Новосибирск» проведет контрольный матч с «Енисеем» на Центральном стадионе Красноярска. Из-за действующих ограничений на массовые мероприятия, игра будет закрыта для зрителей, но они смогут увидеть ее трансляцию.