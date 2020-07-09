Боксер Михаил Алоян проведет бой за титул чемпиона мира в Новосибирске

Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев провел рабочее совещание с губернатором Андреем Травниковым. Он рассказал, что они обсудили развитие бокса в регионе и запланировали проведение в Новосибирске 1/16 и 1/8 этапа Кубка мира по боксу в апреле 2021 года. Также Кремлев и Травников договорились, что бой Михаила Алояна за титул чемпиона мира состоится 9 декабря. На встрече присутствовал и сам боксер. Михаил Алоян является чемпионом WBA Gold во втором наилегчайшем весе.