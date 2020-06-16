Евгения Плющенко включили в состав тренеров сборной России

О назначении Плющенко в сборную России стало известно из документа, опубликованного Министерством спорта. «Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад», высказался по этому поводу фигурист. Своей главной задачей сейчас он видит научить Александру Трусову новым прыжкам и поменять хореографию ее катания.

В данный момент Плющенко и фигуристы его академии проходят сбор в Кисловодске. На тренировке Трусовой удалось исполнить четверной риттбергер, который не удавалось исполнить взрослым фигуристкам во время официальных соревнований