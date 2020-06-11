ФК «Новосибирск» ищет совершеннолетних «болбоев»

Футбольный клуб поделился регламентом, утвержденным РФС для проведения матчей Тинькофф РПЛ и Олимп-Кубка России сезона 2019-2020. На поле будут допускаться только футболисты без симптомов ОРВИ и с отрицательным тестом на коронавирус. Команды должны выходить по отдельности, а игроки — не пожимать друг другу руки. Судьям придется добираться до места проведения матча на личном транспорте. Мячи будут дезинфицироваться до, после и в перерывах игры, а подавать их должны совершеннолетние «болбои» в масках и перчатках. На каждом матче их должно быть 16. ФК «Новосибирск» уже проводит опрос, чтобы выяснить, есть ли желающие среди болельщиков.