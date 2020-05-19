В Новосибирске может появиться женская футбольная команда

С 12 мая Андрей Перлов приступил к работе вместо Анны Барановой. Сегодня его официально представил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Перлов рассказал о планах клуба в прямой трансляции сообщества: «По всем прогнозам, в ФНЛ в следующем сезоне сыграют 22 команды, а ПФЛ будет состоять из четырех групп. «Иртыш» получил право повышения в классе, а оставшиеся пять команд бывшей группы «Восток» будут распределены по другим группам. В какой из них будет выступать «Новосибирск», пока непонятно. Однозначно, что в группе будет не шесть команд, а около 16-ти. Соответственно, нам предстоят дальние выезды, а в гости будут приезжать команды, которые наши болельщики еще не видели в Новосибирске. Также нет конкретной информации о сроках начала нового сезона. Надеемся, в течение июня какая-то ясность наступит».

Также новый генеральный сообщил о желании создать женскую команду по футболу уже в следующем году. По словам Перлова, это произойдет, если у руководства клуба «получится стратегически все это оформить».