У ФК «Новосибирск» — новый генеральный директор

На прощание она обратилась к болельщикам: «Я очень рада, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Новосибирск». Почти за год работы нам удалось многое сделать. Особо хотелось бы отметить работу футбольной академии, ведь теперь все дети имеют возможность заниматься футболом бесплатно.

Желаю «Новосибирску» — коллективу клуба и болельщикам — удачи! Искренне верю, что большой футбол как можно скорее вернётся в Новосибирск».

Новый генеральный директор клуба с 13 мая — Андрей Перлов. Он — олимпийский чемпион по спортивной ходьбе. Перлов работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, а с 2016 года руководил Федерацией футбола Новосибирской области как исполнительный директор.