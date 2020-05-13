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Празднование голов локтями, двойные тесты перед матчем и запрет на спор с судьей: как изменится футбол после пандемии коронавируса

Замены. Количество разрешенных замен по ходу игры не изменилось, но можно сделать 2 дополнительные в перерыве. Во время кубковых матчей и еврокубков все неиспользованные замены переносятся на дополнительное время и в силе 1 дополнительная, если разрешено правилами.

VAR. Отмена по решению федераций (но вряд ли она станет массовой). Мера принята из-за того, что видеоассистенты находятся в замкнутом помещении — высок риск заразиться.

Поведение во время матча. Перед игрой и после футболистов просят не контактировать друг с другом без необходимости, не разговаривать и не спорить с судьями. Все запасные, персонал, главные тренеры и резервный арбитр должны быть в масках. Тренеру разрешается приподнять ее и выкрикнуть игрокам подсказ, если в пределах двух метров никого нет. Арбитр может дополнительно попросить игроков соблюдать рекомендации, а в случае повторных нарушений — наказывать желтой карточкой.

Празднование голов. Пока известно, что разрешен короткий контакт локтями или бутсами. А вот коллективно праздновать голы, обмениваться рукопожатиями, давать пять и обниматься игрокам пока нельзя. 

Тестирование игроков. Тест будет обязателен перед каждым матчем: у игроков будут брать два мазка — из носа и горла. Врачи команды получат результаты утром в день игры. Вне поля футболистам нельзя будет контактировать ни с кем, кроме членов своей семьи, которых по желанию тоже будут проверять.

Сокращение квалификации ЛЧ и ЛЕ или полная отмена. Предварительно УЕФА собирается провести квалификацию Лиги Чемпионов с одним раундом на нейтральном поле, но если на это не хватит времени, в предварительном раунде сыграют только 12 чемпионов с наивысшим рейтингом. Остальные команды получат денежные компенсации. Если времени не хватит, квалификацию отменят, добавив в группу клубы с наивысшим рейтингом (остальным — компенсация). По текущему плану групповой этап ЛЧ должен начаться 20 октября. Ситуация с Лигой Европы пока неясна.

Поправки (или отмена) регламента ФФП. Владельцам клубов, возможно, разрешат покрывать долги из своего кармана, а клубам уходить в больший дефицит бюджета без санкций. 

Лидия Осинцева ,
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