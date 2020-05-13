Празднование голов локтями, двойные тесты перед матчем и запрет на спор с судьей: как изменится футбол после пандемии коронавируса

Замены. Количество разрешенных замен по ходу игры не изменилось, но можно сделать 2 дополнительные в перерыве. Во время кубковых матчей и еврокубков все неиспользованные замены переносятся на дополнительное время и в силе 1 дополнительная, если разрешено правилами.

VAR. Отмена по решению федераций (но вряд ли она станет массовой). Мера принята из-за того, что видеоассистенты находятся в замкнутом помещении — высок риск заразиться.

Поведение во время матча. Перед игрой и после футболистов просят не контактировать друг с другом без необходимости, не разговаривать и не спорить с судьями. Все запасные, персонал, главные тренеры и резервный арбитр должны быть в масках. Тренеру разрешается приподнять ее и выкрикнуть игрокам подсказ, если в пределах двух метров никого нет. Арбитр может дополнительно попросить игроков соблюдать рекомендации, а в случае повторных нарушений — наказывать желтой карточкой.

Празднование голов. Пока известно, что разрешен короткий контакт локтями или бутсами. А вот коллективно праздновать голы, обмениваться рукопожатиями, давать пять и обниматься игрокам пока нельзя.