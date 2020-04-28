Полумарафон ЗаБег.РФ переносится на август

«Вместе с командой организаторов, мы приняли непростое, но максимально взвешенное решение перенести полумарафон на 2 августа ради безопасности участников, так как это является основной ценностью и приоритетом «Лиги Героев». Дата выбрана не случайно — мы уверены, что к этому моменту все ограничения касательно вируса будут сняты, а жизнь вернется в прежнее русло. Мы благодарим участников, которые запланировали свой забег на 31 мая, за понимание сложившейся ситуации и предлагаем поддержать онлайн ЗаБег, участвовать в челленджах и тренироваться с нашими атлетами в прямом эфире наших социальных сетей для того, чтобы в августе выйти на старт полными сил», — прокомментировала руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Организаторы напомнили — сейчас особенно важно сохранять режим самоизоляции, оставаться дома и поберечь свое здоровье, чтобы в августе выйти на старт здоровым, подготовленным и показать лучший результат!

Билеты всех участников, которые уже зарегистрировались в ЗаБеге 31 мая, будут автоматически перенесены на 2 августа. Те, кто передумали, смогут вернуть средства, внесенные в качестве целевого взноса, до 26 июля 2020.