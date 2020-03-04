Полумарафон «ЗаБег» в Новосибирске станет частью мирового рекорда

«Жители восьмидесяти пяти регионов нашей Родины выйдут на старт полумарафона «ЗаБег» и пробегут его в одном ритме! От Петропавловска до Калининграда. Такого нигде и никогда не было, поэтому у каждого из нас есть возможность стать частью мирового рекорда!», — поделилась руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу. В этом году «ЗаБег» даже включили в проект Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год за его «высокую социальную значимость».

Для проведения самого масштабного полумарафона в мире необходимы не только большое количество участников и городов-участников, но и огромное количество хронометражного оборудования. Для подсчета времени каждого из ста пятидесяти тысяч атлетов будет задействовано высокотехнологичное хронометражное оборудование.Его доставят из Белоруссии, Узбекистана, Испании и Голландии, а общий вес превышает пять тонн!

Одна из важнейших традиций проекта — соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году титул достался Казани, в 2019 году —Владивостоку. Беговая столица России определяется по трем критерием отбора — среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города и средней скорости бега участников.