На площадке нового ЛДС в Новосибирске пройдет первый матч

Каток залили прямо на поле, команды сыграют два дружеских матча. Игра начнется в 12:00 в районе горнолыжного комплекса «Горский» —необходимо будет подойти ко входу в комплекс, а дальше любителей хоккея проводят волонтеры. За местную команду сыграют глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов, министр областного минпромторга Андрей Гончаров, серебряный призер ЧМ по хоккею Дмитрий Затонский, депутат и президент федерации фигурного катания Александр Тарасов и замминистра минпромторга Максим Останин. Для болельщиков организуют фотозону с известным в Новосибирске «Усатым в каске» — Дмитрием Казанцевым.