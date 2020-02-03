Хоккеисты из Латвии и Китая встретятся на новосибирском стадионе «Сибирь» из-за эпидемии опасного вируса.
Вместо Пекина в Новосибирск: матч «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо» Рига сменил место проведения из-за вспышки коронавируса
Пресс-служба КХЛ пояснила: «В связи с невозможностью проведения матчей Чемпионата КХЛ сезона 2019/2020 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» Лига приняла решение о переносе места проведения матча. Он состоится 24 февраля 2020 года». По свежим данным, коронавирус проник уже во все регионы Китая.
Последний матч «Куньлунь Ред Стар» с челябинской хоккейной командой «Трактор» окончился для них третьим поражением подряд. Пока неизвестно, решатся ли новосибирские фанаты хоккея посетить игру с участием китайской команды.
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