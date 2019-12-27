Во дворе гостиницы «Центральная» открылась новая зимняя площадка S7 Arena

S7 Arena начала работать 27 декабря во дворе гостиницы «Центральная». В течение всего зимнего сезона здесь можно учиться играть в хоккей, устраивать тренировки с друзьями или просто кататься на коньках.

Хоккей – настоящая спортивная страсть Новосибирска. Этой зимой S7 Airlines совместно с профессионалами из ХК «Сибирь» предлагает всем жителям родного города стать еще ближе к любимой игре.

S7 Arena дает отличную возможность для старта талантливым ребятам, которые хотели бы попробовать свои силы в хоккее. Уже на новогодних праздниках на S7 Arena начнутся регулярные бесплатные тренировки под руководством тренеров ХК «Сибирь» для детей от шести до десяти лет. Тренировки планируется проводить дважды в неделю, а в конце зимы будут организованы соревнования среди всех, кто активно занимался. Лучшие ребята, по желанию, будут приглашены на просмотр в детскую школу ХК «Сибирь».

Расписание площадки также включает еженедельные тренировки для взрослых. Кроме того, на S7 Arena предусмотрена возможность забронировать каток для игры с друзьями, коллегами или дворовой команды. Каждый день «час хоккея» зафиксирован на время с 20:00 до 21:00.

Для детских тренировок запланировано время с 18:30 до 20:00 по вторникам и четвергам, для взрослых – с 17:00 до 18:30 по субботам. Записаться на занятия или арендовать каток для игры своей команды можно будет с 1 января 2020 года на сайте s7.ru.

S7 Arena открыта с 11:00 до 21:00 с понедельника по четверг, с 10:00 до 22:00 с пятницы по воскресенье и продолжит свою работу до конца марта 2020 года. На площадке работает прокат коньков и оборудованы удобные раздевалки со шкафчиками для личных вещей. Вход на каток с собственными коньками бесплатный. Согреться после катания можно в многочисленных кафе ресторанного двора гостиницы «Центральная», который подготовили специальные предложения для гостей S7 Arena.